Terrorismo | sequestro armi da guerra in Friuli-V Giulia

Libia - arrestati tre militanti dell’Isis per il sequestro e l’uccisione dei tecnici della Bonatti : “Finalità di Terrorismo” : Tre cittadini libici, tutti appartenenti all’Isis, sono stati arrestati in Libia per il rapimento e la morte dei due operai della società Bonatti spa, Fausto Piano e Salvatore Failla, rapiti a Sabrata il 19 luglio del 2015 insieme ai colleghi Filippo Calcagno e Gino Pollicardo e poi deceduti il 3 marzo del 2016. Si tratta dell’autista Youssef Aldauody, il basista del gruppo, Ahmed Dhawadi e Ahmad Elsharo, tutti già in carcere a Tripoli per altri ...