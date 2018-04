Terremoto 5 2 in Turchia | 13 feriti

Scossa di Terremoto in Turchia : almeno 13 feriti : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.2 si è verificata alle 00:34 UTC a 4 km nordest dalla località di Samsat, in Turchia: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense. Il sisma è stato registrato ad una profondità di circa 10 chilometri. Secondo i media locali 13 persone sono state ricoverate in ospedale e si sono registrati danni agli edifici. L’evento iniziale è stato seguito da otto repliche con magnitudo tra 1.4 e 2.7. L'articolo ...