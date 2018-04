Tennis | Rafael Nadal un dominio incontrastato sulla terra battuta La vetta del ranking

Tennis - Ranking ATP (23 aprile) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fognini n.1 azzurro e Seppi guadagna posizioni : La parola che viene in mente è: impressionante. Non c’è altro modo per definire la prestazione di Rafael Nadal nel Masters1000 di Montecarlo. Il n.1 del mondo ha fatto ancora una volta la storia sulla terra rossa ottenendo l’11° trionfo nel Principato ed aggiudicandosi in totale 36 set consecutivi nei match disputati su questa superficie. Numeri pazzeschi che vanno a rafforzare la leadership del maiorchino in vetta alla graduatoria ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal trionfa per l’undicesima volta. Anche Kei Nishikori si arrende allo spagnolo : E sono undici. Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Masters 1000 di Montecarlo. Un trionfo annunciato e per certi versi scontato, dopo le brillanti prestazioni dei giorni scorsi. Oggi, al contrario, è stata la versione peggiore del Rafa visto questa settimana nel Principato, ma tanto è bastato per aver ragione di Kei Nishikori, che si è arreso in finale per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di Tennis con pochi sprazzi di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. SABATO 21 APRILE: 11.30 Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov N.B. Possibili modifiche all'orario, ne sapremo di più ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal affronterà Grigor Dimitrov nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2018. Sulla terra battuta del Principato, il mancino di Manacor va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva e partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti del bulgaro, desideroso però di mettere in difficoltà il numero 1 mondiale. Si preannuncia una bella partita ricca di emozioni e assolutamente avvincente, imperdibile per tutti gli ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...