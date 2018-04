eurogamer

: Tencent investe 15 milioni di dollari per lanciare Fortnite in Cina. #Fortnite - Eurogamer_it : Tencent investe 15 milioni di dollari per lanciare Fortnite in Cina. #Fortnite -

(Di martedì 24 aprile 2018) Ieri è stato il grande giorno diin, con il Battle Royale di Epic che ha fatto il proprio debutto nel paese principalmente grazie agli sforzi di, il colosso responsabile del lancio indi un altro celebre titolo del genere, PUBG.A quanto riporta GameInformer sembra cheabbia davvero grandi aspettative per, dato che l'azienda ha annunciato ieri nel corso di una conferenza stampa di essere pronta a sostenere il gioco con un investimento di 100di yen, circa 15,8di.Nelle parole del colosso metà di questa importante somma sarà destinata a realizzare contenuti per il gioco e per il supporto ai creatori di contenuti, mentre l'altra metà verrà utilizzata per dare una spinta significativa all'eSport diinquindi è saldamente al timone dei due titoli di maggior successo dell'ultimo anno, dato che possiede ...