Teatro Stabile | in prima nazionale va in scena ' La rondine'

Teatro : cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In questo senso – ha sottolineato Franco Oss Noser – appare necessario aprire un tavolo di confronto con la Regione del Veneto e con i Comuni di Padova e di Venezia per verificare le conseguenze di un possibile taglio delle risorse, che avrebbe esiti inevitabili sulla pr

Teatro : cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione : Padova, 24 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile del Veneto, che si è riunito informalmente stamane a Padova, ribadisce "la richiesta di accesso agli atti della Commissione che si è assunta la grave responsabilità di declassare il Teatro pubblico del Veneto". Una rifl

Teatro : cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione : Padova, 24 apr. (AdnKronos) – Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile del Veneto, che si è riunito informalmente stamane a Padova, ribadisce “la richiesta di accesso agli atti della Commissione che si è assunta la grave responsabilità di declassare il Teatro pubblico del Veneto”.Una riflessione è stata avviata per verificare le possibilità e le conseguenze di un eventuale ricorso alla magistratura amministrativa. ...

Teatro : cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘In questo senso ‘ ha sottolineato Franco Oss Noser ‘ appare necessario aprire un tavolo di confronto con la Regione del Veneto e con i Comuni di Padova e di Venezia per verificare le conseguenze di un possibile taglio delle risorse, che avrebbe esiti inevitabili sulla programmazione, sul rapporto con gli spettatori, sul percorso culturale avviato quattro anni fa e che aveva portato a ...

Teatro : cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione : Padova, 24 apr. , AdnKronos, Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile del Veneto, che si è riunito informalmente stamane a Padova, ribadisce 'la richiesta di accesso agli atti della ...

Teatro : assessori Cultura Triveneto - fare chiarezza su Stabile Veneto : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - Si è riunita a Venezia, a Palazzo Balbi, la Conferenza permanente degli assessori alla Cultura del TriVeneto. Hanno partecipato Cristiano Corazzari per la Regione del Veneto, Gianni Torrenti per la Regione Friuli Venezia Giulia, Tiziano Mellarini per la Provincia Auton

Teatro : assessori Cultura Triveneto - fare chiarezza su Stabile Veneto : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) – Si è riunita a Venezia, a Palazzo Balbi, la Conferenza permanente degli assessori alla Cultura del TriVeneto. Hanno partecipato Cristiano Corazzari per la Regione del Veneto, Gianni Torrenti per la Regione Friuli Venezia Giulia, Tiziano Mellarini per la Provincia Autonoma di Trento e Franco Oss Noser Presidente di Agis Tre Venezie. Gli assessori del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trento hanno ...

Teatro : assessori Cultura Triveneto - fare chiarezza su Stabile Veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’episodio pone quindi la questione di fondo – ed in questo concorda anche l’Agis – di una revisione dei meccanismi di valutazione e assegnazione delle risorse del Fus, il Fondo Unico per lo Spettacolo. L’occasione è data dall’attuazione delle legge delega sullo spettacolo approvata lo scorso anno.Gli assessori alla Cultura hanno inoltre convenuto sull’opportunità ...

Teatro Stabile - chiusura in avanzo nonostante i tagli dei contributi : ... i corrispettivi lordi da bigliettazione in sede passano da 1,95 a 2,3 milioni di euro, facendo segnare un aumento del 19%, mentre il fatturato netto per la vendita di spettacoli a terzi e per ...

Teatro : De Poli (Udc) - ministro riveda declassamento Stabile Veneto : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) - "Ho chiesto al ministro Franceschini di riesaminare le decisioni assunte dalla Commissione consultiva del Ministero riportando il Teatro Stabile Veneto "Carlo Goldoni" a Teatro nazionale, salvaguardando così la realtà culturale del Veneto e di conseguenza i livelli occ

Teatro : De Poli (Udc) - ministro riveda declassamento Stabile Veneto : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – “Ho chiesto al ministro Franceschini di riesaminare le decisioni assunte dalla Commissione consultiva del Ministero riportando il Teatro Stabile Veneto “Carlo Goldoni” a Teatro nazionale, salvaguardando così la realtà culturale del Veneto e di conseguenza i livelli occupazionali”. Lo rende noto il senatore UDC Antonio De Poli che, ieri, a Palazzo Madama, ha depositato ...

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Auspicio, quest’ultimo, espresso anche dal presidente dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie, Franco Oss Noser, che ha attribuito alla norma nazionale, “debole e stiracchiata”, la decisione della Commissione “che lascia allibiti, non

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - Si può dequalificare un Teatro Stabile che dal 2014 al 2017 ha aumentato le produzioni del 217% (da 6 a 19), il numero di registi, attori e tecnici scritturati del 139% (da 79 a 189), le giornate recitative del 56% e che ha incrementato gli spettatori del 42%, passando

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Se i teatri sono aziende – ha sottolineato il vicepresidente del CdA, Giampiero Beltotto – anch’essi non possono prescindere dai numeri. Ma la Commissione consultiva ha lavorato sui numeri o su altro? Vogliamo semplicemente trasparenza: per questo abbiamo fatto richiesta