calcioweb.eu

: Teatro: cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione - #Teatro: #Stabile #Veneto #ribadisce - zazoomblog : Teatro: cda Stabile del Veneto ribadisce richiesta accesso dati Commissione - #Teatro: #Stabile #Veneto #ribadisce -

(Di martedì 24 aprile 2018) Padova, 24 apr. (AdnKronos) – Il Consiglio di Amministrazione deldel, che si è riunito informalmente stamane a Padova,“ladiagli atti dellache si è assunta la grave responsabilità di declassare ilpubblico del”.Una riflessione è stata avviata per verificare le possibilità e le conseguenze di un eventuale ricorso alla magistratura amministrativa. ‘Siamo consapevoli ‘ ha dichiarato il presidente Angelo Tabaro ‘ che sarebbe un atto gravido di conseguenze per tutto il comparto, ma ribadiamo la volontà, comune a quella degli Assessori regionali alla Cultura del Tri, espressa in un comunicato della loro Conferenza permanente tenutasi ieri e che ringraziamo per la loro solidarietà, a partecipare alla riscrittura di una legge a ora non compiuta”.Il CdA ha quindi dato ...