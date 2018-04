Tassi non da usura | assolti vertici banca

Per Kashkari - Fed - livello Tassi non può dipendere da debito : In ogni caso, ha concluso Kashkari, una vera e propria guerra commerciale con la Cina va evitata per l'impatto che avrebbe sull'economia Usa e su quella globale. , RR - www.ftaonline.com,

Borse verso nuovi minimi - non reggeranno all'aumento dei Tassi : 'Siamo in ritardo sul mercato, siamo in ritardo ciclo nell'economia, e ci stiamo muovendo verso un inasprimento della politica monetaria' , ha detto, spiegando che la fine del quantitative easing ...

Per Bullard - Fed - non necessari nuovi aumenti dei Tassi Usa : Per Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie, fino al 2019, "l'attuale impostazione della politica ...

Bce - Weidmann : "sì ad aumento Tassi"/ Alert pensioni : "Legge Fornero non si tocca" : La Bce ha ricordato che sulle pensioni l'Italia farebbe bene a non toccare la Legge Fornero. Jens Weidmann ha parlato di rialzo dei tassi.

Tassi Eurozona - Weidmann : rialzo nel 2019 non irrealistico : Teleborsa, - Le aspettative di un ritocco all'insù dei Tassi di interesse nell'Eurozona, da parte della BCE, verso la metà del 2019 "non sono completamente irrealistiche". Lo ha affermato il numero ...

Fed torna colomba sui Tassi I dazi non spaventano Powell : Mettendo così a repentaglio l'espansione di un'economia che 'gode del migliore stato di salute da dieci anni'. Quanto alla riduzione del bilancio della Fed, procede 'agevolmente'. Altro fattore ...

La Fed non delude e alza i Tassi : A fine febbraio, quando Jerom Powell si presentò al Congresso USA per la prima volta nei panni di numero uno della Fed, dichiarò che le sue previsioni dell'andamento dell'economia USA erano ...

Fari sulla Fed : al debutto Powell alzerà Tassi e non solo : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un 'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Mersch : BCE non è ancora pronta a un cambio di rotta sui Tassi : Teleborsa, - "Qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno choc per l'economia". A lanciare l'avvertimento Yves Mersch , membro del Consiglio direttivo della BCE . Nel corso di un'intervista al Luxemburger Wort , Mersch ha ribadito che la BCE non è "ancora pronta, in ...