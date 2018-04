Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni | Momo Salah | l’uomo che spaventa la Roma

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) «Ora ti saluto. Anzi no, ha segnato. Continuiamo a chiacchierare». Un po’ come Massimo Lopez nell’indimenticabile spot della Sip, in Egitto le telefonate si allungano grazie ai gol del bomber del Liverpool. La Vodafone ha infatti lanciato una clamorosa promozione per i suoi clienti nel paese nordafricano, che regala 11 minuti di chiamate a ogni rete del fuoriclasse. Che quest’anno ne ha già realizzate 41 e adesso, nella semifinale di Champions League, ha messo nel mirino la, sua ex squadra. LEGGI ANCHEda sogno, 3-0 al Barcellona. E l'Italia ringrazia Sì, perché proprio i giallorossi la scorsa estate hanno deciso di accettare l’offerta inglese di 50 milioni di euro (42, più 8 di bonus) e privarsi quindi delle prestazioni dell’attaccante. All’ombra del Colosseo si mangiano le mani:, 26 anni a giugno, grazie ad una stagione stellare ha quadruplicato il suo valore ...