Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l’uomo che spaventa la Roma : «Ora ti saluto. Anzi no, ha segnato Momo Salah. Continuiamo a chiacchierare». Un po’ come Massimo Lopez nell’indimenticabile spot della Sip, in Egitto le telefonate si allungano grazie ai gol del bomber del Liverpool. La Vodafone ha infatti lanciato una clamorosa promozione per i suoi clienti nel paese nordafricano, che regala 11 minuti di chiamate a ogni rete del fuoriclasse. Che quest’anno ne ha già realizzate 41 e adesso, nella semifinale di ...