Tangenti | Bollorè smentisce | ' Nessuna irregolarità in Africa'

Vincent Bollorè fermato in Francia per corruzione : “Tangenti in Africa” : Secondo "Le Monde" l’imprenditore francese fermato dalla polizia nell'ambito di una inchiesta su corruzione di funzionari stranieri per ottenere alcune concessioni in Africa.Continua a leggere

Francia - Vincent Bollorè fermato e interrogato per corruzione/ Tangenti in Africa : finanziere nei guai : Francia, Vincent Bollorè fermato e interrogato per corruzione: Francia, finanziere in custodia cautelare per Tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Bollorè fermato per corruzione. Il suo gruppo avrebbe pagato Tangenti in Africa. Titolo a picco : Il quotidiano francese Le Monde riporta nella sua versione online una notizia dirompente. Vincent Bollorè è in stato di fermo per la corruzione di funzionari pubblici stranieri in una...

Vincent Bollorè fermato per Tangenti : L'imprenditore bretone Vincent Bolloré è in stato di fermo a Nanterre nel quadro di indagini su casi di sospetta "corruzione di agenti pubblici stranieri", legate a operazioni condotte dal suo gruppo ...

Arrestato Vincent Bollorè - fermato per un caso di Tangenti in Africa : Un fermo clamoroso: Vincent Bollorè è stato preso in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010, in relazione a delle ...

Bollorè fermato per corruzione. Il suo gruppo avrebbe pagato Tangenti in Africa. Titolo a picco : Il quotidiano francese Le Monde riporta nella sua versione online una notizia dirompente. Vincent Bollorè è in stato di fermo per la corruzione di funzionari pubblici stranieri in una...

Bollorè fermato e interrogato : "Tangenti a funzionari in Africa" : Secondo il quotidiano francese "Le Monde", questa mattina l'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato fermato dalla polizia giudiziaria di Nanterre e interrogato in merito a un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo a pubblici ufficiali stranieri per ottenere le concessioni di due porti in Togo e in Guinea (il gruppo Bolloré ha in Africa uno dei centri-chiave del suo business).Secondo quanto scrive il quotidiano francese, i magistrati ...

Vincent Bolloré fermato per sospetta corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta Tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Francia - fermato Bolloré per corruzione : “Tangenti per concessioni in Africa” : L’imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell’ambito di un’inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. È quanto scrive online il quotidiano Le Monde. ...

Vincent Bollorè fermato e interrogato per Tangenti : MILANO - L'imprenditore francese Vincent Bollorè è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010, in ...