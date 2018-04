Tamponamento a catena in via del Cotonificio

Modena : Tamponamento a catena e follie all'incrocio maledetto : Raffica di incidenti ieri sera in città. In un caso è dovuta intervenire una pattuglia della stradale di Pavullo per un maxi Tamponamento a catena con sei auto coinvolte sulla Nuova Estense, in...

Caos sulla A14 - Tamponamento a catena tra camion provoca un morto : autostrada chiusa e code : Il tratto interessato è quello tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casalecchio, si sono formati oltre tre chilometri di coda per l'uscita obbligatoria sulla la A13 Bologna Padova.Continua a leggere

Incidenti : Venezia - sulla A4 Tamponamento a catena - autostrada chiusa : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, oggi pomeriggio, verso le 16,00 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un tratto autostradale non interessato da cantieri ma dove il traffico – come ogni venerdì – è molto intenso. Il tamponamento ha coinvolto 1 mezzo pesante, 1 furgone e una