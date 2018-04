Tammie Joe | eroina del volo

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) Da bambina, nella fattoria di suo padre vicino a Tularosa, un paese di duemila abitanti del profondo New Mexico,Jo guardava il cielo. Aerei da quelle parti ne passavano pochi, ma di giornoJo osservava gli uccelli e le nuvole, di notte le stelle e la Luna: sentiva che lassù c’era qualcosa di suo, che la aspettava. Una domenica mattina andò coi genitori a vedere un’esibizione di aerei e capì cosa voleva fare da grande: su quale fosse la sua vocazione e il suo destino – il daimon per dirla con James Hillman – da quel giorno non ci furono più dubbi. Andò a studiare in Kansas e si laureò in biologia ma aveva sempre gli aerei in testa. L’aviazione americana a quei tempi non ammetteva piloti donna in combattimento, alloraJo prese una seconda laurea in Marina e diventò la prima donna pilota di F-18.Jo Shults è la pilota che la scorsa settimana a ...