Tagliare la mano ai corrotti | un punto del programma presidenziale di El Bronco

(Di martedì 24 aprile 2018) La campagna elettorale per le elezioni presidenziali in Messico, che si terranno il 1 luglio 2018, sta entrando nel vivo. Domenica sera a Città del Messico, i cinque candidati alla presidenza si sono affrontati nel primo dei tre dibattiti organizzati dall'autorità elettorale. La discussione era incentrata su tre temi: lotta alla corruzione, su cui tutti i cinque in corsa per la presidenza hanno costruito la loro campagna, disuguaglianza economica e sicurezza. I morti ammazzati in Messico superano quelli di Afganistan e Somalia A parte forse le spiagge turistiche di Cancum, tutto il resto del paese è pervaso da una criminalità violenta. Le cifre degli omicidi sono impressionanti, cifre che hanno portato il Messico ad essere inserito, secondo un rapporto dell'università di Uppsala in Svezia, tra i 10 paesi più violenti al mondo. Più precisamente al secondo posto dopo la Siria, un paese in ...