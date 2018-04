Svizzera | per commercio estero 1° trimestre da record

Borsa Svizzera riassorbe in parte perdite : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gruppo di esperti per monitorare jihadisti di ritorno in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scialpinismo - Boscacci e Antonioli superstar in Svizzera : Una stagione stellare la loro, che li ha visti primeggiare sia in Coppa del mondo, che nel circuito delle 'Grandi Classiche'. Leggi tutto su La Provincia di Sondrio in edicola ALBOSAGGIA © ...

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano : Svizzera: automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano : Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera sblocca 12 - 5 milioni franchi aiuto per Congo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Holcim : Niklaus Traber nuovo ceo per Svizzera e Italia : Roma, 13 apr. (AdnKronos/ats) – Niklaus Traber è il nuovo ceo per Svizzera e Italia di Holcim, il grande produttore di materiali da costruzione che fa parte del colosso del cemento LafargeHolcim. In relazione a fattori geografici e di mercato comuni, in futuro Svizzera e Italia verranno guidate congiuntamente, si legge in un comunicato odierno. Fino ad ora, i due Paesi facevano capo al mercato Central Europe West, che era guidato da Gerd ...

Holcim : Niklaus Traber nuovo ceo per Svizzera e Italia (2) : (AdnKronos/ats) – Holcim Svizzera si affiderà a un’organizzazione di mercato su tre regioni: Svizzera tedesca/Ticino, Svizzera francese e Italia. Lo scopo di questa riorganizzazione è di consolidare la propria posizione già “profondamente radicata sul territorio” e offrire ai clienti “soluzioni innovative”. LafargeHolcim, conclude il comunicato, persegue l’obiettivo di snellire l’azienda e renderla ...

Holcim : Niklaus Traber nuovo CEO per Svizzera e Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Magnate disperso nella zona del Cervino : riprese le ricerche sia in Svizzera che in Italia : Grazie al miglioramento delle condizioni meteo, sono riprese le operazioni di ricerca nei confronti di Karl-Erivan Haub, il 58enne Magnate tedesco Ceo del gruppo industriale Tengelmann scomparso sabato scorso nella zona del Cervino. Le ricerche di Taub sono condotte sia sul versante svizzero che Italiano del Cervino. Il Magnate, appassionato di scialpinismo, nella giornata di sabato aveva intrapreso una escursione di preparazione ad una gara sul ...

Magnete disperso nella zona del Cervino : riprese le ricerche sia in Svizzera che in Italia : Grazie al miglioramento delle condizioni meteo, sono riprese le operazioni di ricerca nei confronti di Karl-Erivan Haub, il 58enne magnate tedesco Ceo del gruppo industriale Tengelmann scomparso sabato scorso nella zona del Cervino. Le ricerche di Taub sono condotte sia sul versante svizzero che Italiano del Cervino. Il magnate, appassionato di scialpinismo, nella giornata di sabato aveva intrapreso una escursione di preparazione ad una gara sul ...

CREA : prospettive favorevoli per l'economia Svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...