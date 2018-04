Supergirl 3 sconvolge Sam rivelando la sua doppia identità | messa in onda in pausa in

optimaitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) Cambia la programmazione italiana di3 mentre negli Usa è andato inun episodio epico, il numero 15, in cui finalmente la verità è venuta a galla anche per Sam. In "In Search of Lost Time" Lena si è occupata dell'amica e di farle capire che la terribile e temuta Reign, in realtà, ha proprio il suo volto e per farlo ha dovuto far venir fuori il suo lato oscuro e mostrarglielo.La presa di coscienza da parte di Sam è destinata a cambiare tutto sia in lei che nel rapporto con le altre persone e sembra proprio che il resto della stagione sarà incentrato sull'aiuto che Lena vorrà darle e la voglia della "cattiva" di essere migliore per sua figlia.Il produttore esecutivo di3, Robert Rovner, ha dichiarato ad EW: "Gran parte del resto della stagione si occupa di Worldkillers e Reign. Quello che abbiamo visto in uno degli episodi precedenti è, come fai a salvare ...