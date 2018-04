Superbike | Imola ospiterà il Mondiale fino al 2020

oasport

(Di martedì 24 aprile 2018)un Gran Premio delal. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo round in programma dall'11 al 13 maggio a cui hanno presenziato Stefano Pacchilioni, amministratore delegato WorldSbk, e Uberto Selvatico Estense, Presidente Formula. La madrina dell'edizione 2018 sarà Aida Yespica, mentre un'importante novità è prevista per l'appuntamento 2019, quando sarà disputata una gara di moto elettriche. (foto Valerio Origo)