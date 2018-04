Sulla guerra in Tim l' ombra del fermo Bolloré

“Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita - ma la guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati Sulla conduttrice… : Con il trionfo di Nino Formicola si è conclusa l’edizione 2018 delL’Isola dei Famosi. Un’edizione discussa, che spesso ha lasciato l’Honduras per trasferirsi negli studi televisivi. Gli ascolti in calo, il presunto allontanamento di Alessia Marcuzzi dal timone del programma, gli infortuni di Giucac e Craig e poi lei, la madre di tutte le chiacchiere che ha fatto sobbalzare la direzione e gli spettatori a casa con commenti al vetriolo ...

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento Sulla guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

Guerra Di Maio-Salvini Sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Travaglio alla guida del Tg1 grillino : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani... Segui su affaritaliani.it

Cosa c'è da sapere Sulla guerra in Siria : Non è neppure secondario che Erdogan, incline a presentarsi come paladino dei sunniti, abbia stretto intese con gli ayatollah sciiti, nemici dei jihadisti e del mondo islamico salafita. Se il ...

Guerra Di Maio-Salvini Sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Anche i 5 Stelle vogliono il Tg1 : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani... Segui su affaritaliani.it

Cannes 2018 - nella guerra con Netflix “perde” anche Orson Welles. No all’ultimo film incompiuto Sulla Croisette : Netflix non va a Cannes e ci rimette Orson Welles. Sembra la classica storia travagliata da preproduzione, produzione e distribuzione da film di Welles, ma è la realtà. The Other Side of the Wind, l’ultimo incompiuto film del regista statunitense morto nel 1985, è stato ritirato dal Fuori Concorso di Cannes 2018 dalla società che lo distribuisce, ovvero Netflix. È nota da almeno un anno la guerra tra il festival francese e i film dell’azienda ...

L'Europa spaccata Sulla Siria. Solo Macron e May in guerra : Ma non è affatto pazzo: se esaminiamo le sue decisioni, in 16 mesi ha rovesciato la politica di Obama, ma non ha rovesciato l'ordine mondiale in senso bellicistico. La guerra c'era, la presenza russa ...

I venti di guerra Sulla Siria complicano le consultazioni : Il mondo tiene il fiato sospeso mentre Stati Uniti e Russia si sfidano sulla Siria. La posta in gioco è altissima e le ripercussioni di questo braccio di ferro si fanno sentire anche sulle consultazioni...

Benoit Coeurè interviene Sulla guerra dei dazi : "Secondo le nostre simulazioni uno scenario simile avrebbe effetti aversi significativi sull'economia globale. Secondo le stime dei tecnici della BCE il commercio globale di beni potrebbe calare fino ...

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Comune di Monfalcone nuovamente vincitore di un bando Sulla Grande Guerra : ... l'approfondimento ha riguardato l'altra faccia di un conflitto che ha inciso profondamente nella nostra regione non solo per le morti e le distruzioni, ma anche per l'evoluzione sociale, politica e ...

"L'ultimo viaggio" - un film Sulla memoria - sull'amore e Sulla guerra : E' in arrivo al cinema, giovedì 29 Marzo, "L'ultimo viaggio", un'opera focalizzata sul rapporto tra un nonno e la nipote ma che, sullo sfondo, raffronta anche la Seconda guerra mondiale e la rivoluzione ucraina del 2014.Il film di Nick Baker Monteys ha per protagonista Edward (il magnetico Jurgen Prochnow), un berlinese ultra novantenne che, a pochi giorni dal funerale della moglie, decide di partire per Kiev allo scopo di ricucire un"antica ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda Sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...