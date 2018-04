“Succede un disastro” Grande Fratello | sale la temperatura Tra i due inquilini l’intesa

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018) Qui gatta ci cova. Dentro la casa delgli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti inspolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la spassiamo” ha infatti dichiarato l’ex di Gianluca Vacchi “È un ragazzo molto intelligente e a me l’intelligenza colpisce”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Stiamo creando un bel rapporto ed è una persona molto speciale”. Favoloso, invece, in merito al suo rapporto con Patrizia ha detto in confessionale: “Con patrizia ci sta tanta complicità”. I due poi, rimasti soli, in tarda serata si sono avvicinati molto e questo, di fatto, ha confuso il ...