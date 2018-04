Strage Toronto | killer incriminato per omicidio volontario

Strage Toronto - Trudeau : non è terrorismo : 16.42 La Strage di Toronto non è legata al terrorismo. Lo ha detto il premier canadese Trudeau, in conferenza stampa. "Le indagini continuano ma è abbastanza chiaro che non c'è collegamento con la sicurezza nazionale",ha dichiarato. Comunque, ha aggiunto, "ci vorrà tempo" per capire le ragioni alla base del gesto di Alek Minassian, arrestato con l'accusa di aver investito e ucciso deliberatamente con il suo furgone 10 persone, ferendone altre ...

Toronto - furgone travolge gruppo di pedoni. Dieci morti e 25 feriti. Uno studente di 25 anni l'autore della Strage : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto, metropoli del Canada. Tragico il bilancio: Dieci morti e 25 feriti. l'autore della strage, arrestato, è...

Toronto - furgone lanciato sul marciapiede fa Strage di passanti : Alek Minassian , 25 anni, cittadino canadese forse di origini armene. Ha un nome e un volto l'autore dell'attacco di Toronto , la città canadese dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. Con un ...

Cosa sappiamo sulla Strage di Toronto : Sono in corso le indagini su Alek Minassian, l'uomo di 25 anni che ha ucciso 10 persone e ne ha ferite alte 15 guidando per chilometri su un marciapiede The post Cosa sappiamo sulla strage di Toronto appeared first on Il Post.

Strage a Toronto - furgone sui passanti : sono 10 i morti : Toronto - Strage a Toronto, in Canada , sulla strada più famosa della città, Yonge Street, proprio mentre era in corso la riunione dei ministri Esteri e degli Interni del G7. Il bilancio è di 10 morti ...

Strage Toronto - il killer è uno studente 25enne. Morti salgono a 10 - : Il guidatore del furgone che ha investito i pedoni nella città dell'Ontario è un cittadino canadese, forse di origini armene, iscritto al college. Secondo gli investigatori non fa parte di alcun ...

Furgone fa Strage di passanti a Toronto : almeno 10 morti e 15 feriti : Il bilancio è pesantissimo: a Toronto, in Canada (dove è in corso il G7) un Furgone bianco ha investito decine di persone che camminavano su un marciapiede. almeno 10 morti e 15 feriti, alcuni dei...

Strage Toronto - la polizia : 'Per ora nessun legame con terrorismo' : La polizia canadese ha reso noto che, sulla base delle informazioni finora disponibili sulla Strage avvenuta a Toronto, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c'è alcuna ...

?Canada - Strage di passanti a Toronto : furgone impazzito ne uccide 10 : Le autorità parlano di un "atto deliberato". Arrestato l'uomo alla guida: un 25enne. Nella città si svolge il G7 dei ministri degli Esteri

Toronto - bilancio morti Strage sale a 10 : 3.03 sale a dieci il numero delle persone uccise dall'uomo che a Toronto in Canada, ha travolto con un furgone noleggiato la folla sul marciapiede. Lo ha riferito la polizia durante un briefing con la stampa, Circa 16 i feriti, quattro dei quali verserebbero in gravi condizioni. Sulla base delle informazioni finora disponibili,secondo la polizia, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non esiste ...

Strage del furgone. Arrestato Alek Minassian armena del Seneca College Toronto : Sono 9 i morti e 16 i feriti dell’attentato di Toronto. Il bilancio è stato confermato dalla Polizia canadese. Le autorità

Strage Toronto - identificato il killer : 2.19 Il killer di Toronto, in Canada,secondo la Cbs è Alek Minassian,25 anni.Nel suo profilo Linkedin si descrive studente del Seneca College di Richmond Hill, in Ontario.Secondo la Cnn era già noto alle forze dell'ordine e la Nbc precisa che aveva fatto ricerche on line sulla Strage del 2014 di Isla Vista, in California, e 'chattato' sull'argomento. A Isla Vista il 22enne Elliott Rodger uccise 6 persone e ne ferì 14. Minassian, cognome di ...