Ildi, in Canada,secondo la Cbs è Alek Minassian,25 anni.Nel suo profilo Linkedin si descrive studente del Seneca College di Richmond Hill, in Ontario.Secondo la Cnn era già noto alle forze dell'ordine e la Nbc precisa che aveva fatto ricerche on line sulladel 2014 di Isla Vista, in California, e 'chattato' sull'argomento. A Isla Vista il 22enne Elliott Rodger uccise 6 persone e ne ferì 14. Minassian, cognome di origine armena, ne ha uccise 10 e ferite 16.Secondo gli inquirenti non si tratta di terrorismo.(Di martedì 24 aprile 2018)