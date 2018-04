Strage a Toronto | furgone sui passanti | sono 10 i morti

Strage Toronto - il killer è uno studente 25enne. Morti salgono a 10 - : Il guidatore del furgone che ha investito i pedoni nella città dell'Ontario è un cittadino canadese, forse di origini armene, iscritto al college. Secondo gli investigatori non fa parte di alcun ...

Furgone fa Strage di passanti a Toronto : almeno 10 morti e 15 feriti : Il bilancio è pesantissimo: a Toronto, in Canada (dove è in corso il G7) un Furgone bianco ha investito decine di persone che camminavano su un marciapiede. almeno 10 morti e 15 feriti, alcuni dei...

Strage Toronto - la polizia : 'Per ora nessun legame con terrorismo' : La polizia canadese ha reso noto che, sulla base delle informazioni finora disponibili sulla Strage avvenuta a Toronto, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c'è alcuna ...

?Canada - Strage di passanti a Toronto : furgone impazzito ne uccide 10 : Le autorità parlano di un "atto deliberato". Arrestato l'uomo alla guida: un 25enne. Nella città si svolge il G7 dei ministri degli Esteri

Toronto - bilancio morti Strage sale a 10 : 3.03 sale a dieci il numero delle persone uccise dall'uomo che a Toronto in Canada, ha travolto con un furgone noleggiato la folla sul marciapiede. Lo ha riferito la polizia durante un briefing con la stampa, Circa 16 i feriti, quattro dei quali verserebbero in gravi condizioni. Sulla base delle informazioni finora disponibili,secondo la polizia, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non esiste ...

Strage del furgone. Arrestato Alek Minassian armena del Seneca College Toronto : Sono 9 i morti e 16 i feriti dell’attentato di Toronto. Il bilancio è stato confermato dalla Polizia canadese. Le autorità

Strage Toronto - identificato il killer : 2.19 Il killer di Toronto, in Canada,secondo la Cbs è Alek Minassian,25 anni.Nel suo profilo Linkedin si descrive studente del Seneca College di Richmond Hill, in Ontario.Secondo la Cnn era già noto alle forze dell'ordine e la Nbc precisa che aveva fatto ricerche on line sulla Strage del 2014 di Isla Vista, in California, e 'chattato' sull'argomento. A Isla Vista il 22enne Elliott Rodger uccise 6 persone e ne ferì 14. Minassian, cognome di ...