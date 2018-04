Sterilizzazione del cane : benefici e rischi : Sterilizzazione del cane: è un atto contro il randagismo, un atto che ha benefici sanitari notevoli e che può anche “tranquillizzare” certi cani irrequieti Don Giovanni o particolarmente sanguigni. C’è chi sostiene che la Sterilizzazione del cane sia contro natura. Non so se abbia mai pensato a quanto lo siano le selezioni per ottenere le razze o gli animali cosiddetti “da compagnia”, o a quanto lo sia in trattenerli in casa quando spesso ...