Staccata la spina Le ultime ore di vita del piccolo Alfie

vanityfair

: RT @actarus1070: A volte mi chiedo se non sia giusto che l'umanità scompaia.... a persone che sono vegetali e vorrebbero che fosse staccata… - demian_yexil : RT @actarus1070: A volte mi chiedo se non sia giusto che l'umanità scompaia.... a persone che sono vegetali e vorrebbero che fosse staccata… - GiuseppeMargio1 : RT @valy_s: #Alfie Staccata la spina, i genitori hanno praticato la respirazione bocca a bocca tutta la notte e sono riusciti a mantenerlo… - pcolombin : RT @valy_s: #Alfie Staccata la spina, i genitori hanno praticato la respirazione bocca a bocca tutta la notte e sono riusciti a mantenerlo… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Lunedì, alle 21.30, sono stati spenti i macchinari che tenevano inilEvans, bimbo di 23 mesi affetto da una condizione neurologica degenerativa. La procedura era in programma per il primo pomeriggio, ma era stata sospesa. Il bimbo ha iniziato a respirare in modo autonomo, avviandosi verso il termine della sua breve. A dare l’ordine di staccare le macchine è stato Anthony Hayden, il giudice della Corte d’appello britannica. I ministri italiani degli Esteri Angelino Alfano e dell’Interno Marco Minniti ieri hanno concesso adla cittadinanza italiana. Per permettergli, come è scritto in una nota della Farnesina, «che l’essere cittadino italiano permetta, al bambino, l’immediato trasferimento in Italia». Perché, a Roma, l’ospedale Bambino Gesù aveva dato la disponibilità ad accogliere il bimbo, fornirgli le cure palliative e tenerlo in ...