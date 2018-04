Spuntano dettagli sulla longevità di Detroit | Become Human

Denis Bergamini - a 29 anni dalla morte Spuntano inquietanti dettagli sul suo omicidio : I risultati di questa autopsia, eseguita su di un corpo straordinariamente conservato, sono davvero sorprendenti e sono stati svelati in anteprima dalla Gazzetta dello Sport : Denis Bergamini è stato ...

Grande Fratello - Spuntano i nomi dei concorrenti : tutti i dettagli : Tra meno di due settimane Barbara D'Urso darà il via alla nuova edizione del GF Nip : i nomi dei concorrenti non sono ancora stati resi noti ufficialmente, tuttavia qualche piccola conferma c'è e ...

Nuovi dettagli Spuntano per Motorola Moto Z3 Play - E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) : Motorola Moto Z3 Play e Moto E5 Play sarebbero passati dalle certificazioni della FCC e della Wi-Fi Alliance, mentre grazie a un'immagine potremmo essere venuti a conoscenza della capacità delle batterie dei prossimi Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy J8 Plus (2018). L'articolo Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play, E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) proviene da TuttoAndroid.

Spuntano i primi dettagli tecnici per le versioni console di Conan Exiles : Conan Exiles di Funcom è stato già reso disponibile per PC nell'Early Access di Steam, ma come saprete il gioco è previsto in uscita anche per Xbox One e PS4 a maggio. Manca ancora un po' di tempo al lancio, tuttavia Gamingbolt ha provato a fare un po'chiarezza sulle prestazioni del titolo su console (anche quelle premium) e qualche piccola informazione è emersa.Tor Egil Andersen, responsabile delle comunicazioni Funcom, ha fornito i primissimi ...

Far Cry 5 : Spuntano in rete indiscrezioni sui dettagli tecnici della versione per Xbox One X : Far Cry 5 sarà lanciato tra poco e quando lo farà, sarà caratterizzato da un supporto avanzato per i sistemi Xbox One X e PS4 Pro. Ma mentre Ubisoft deve ancora rivelare tutti i dettagli su quello che è il miglioramento per entrambe le console, un elenco per l'edizione Deluxe di Far Cry 5 su Best Buy potrebbe aver rivelato alcune informazioni sulle migliorie previste per la versione Xbox One X.Come riporta Gamingbolt, prima di menzionare i ...

Inter-de Vrij - la Spuntano i nerazzurri : accordo ai dettagli : Inter-de Vrij- Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo totale con l’attuale difensore della Lazio. Mancherebbero solo pochi dettagli alla chiusura dell’operazione, la quale potrebbe essere annunciata in modo ufficiale già nelle prossime ...

Spuntano nuovi dettagli sulla campagna e la modalità co-op di Battlefield V : Ultimamente si è parlato molto di quello che dovrebbe essere il successore di Battlefield 1, Battlefield V (titolo provvisorio), il nuovo episodio della serie sparatutto che, sulle orme di Call of Duty: WWII, dovrebbe essere ambientato nel periodo storico della Seconda Guerra Mondiale e che, come già vi abbiamo riportato, dovrebbe includere le famose loot box solo per oggetti cosmetici. Stando alle novità riportate da VentureBeat, oggi sono ...

Isola dei Famosi 2018/ Notte bollente tra due naufraghi : Spuntano nuovi dettagli5 : Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla Notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 06:14:00 GMT)