Spotify testa un filtro per contenuti espliciti anche per i piani famiglia

Spotify sta attualmente testando con un gruppo ristretto di utenti, una nuova funzione di ricerca vocale che apre la strada al supporto per i nuovi speaker intelligenti , mercato nel quale potrebbe perfino debuttare.

Spotify - ma davvero si sta protestando per il blocco delle versioni craccate? : In questi giorni post-elettorali in cui qualsiasi segnale dal mondo esterno diventa una suggestiva e spesso preoccupante metafora della società più o meno allo sbando in cui viviamo, sono stati due ieri i fatti che hanno dominato le conversazioni online. Da una parte la notizia (probabilmente non del tutto veritiera) che in Puglia alcune persone si siano presentate al Caf per reclamare il reddito di cittadinanza promesso dai 5 stelle; ...