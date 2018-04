Spotify Gratis Si Rinnova | Ecco Tutte Le Novità Per Chi Usa Spotify Free

Caldissimo Spotify con l’aggiornamento di metà aprile per chi lo usa gratis : quante novità : Una delle app di cui si parla maggiormente nell'ultimo periodo è senza ombra di dubbio Spotify. Nella giornata di ieri ci siamo già soffermati su un evento cruciale che riguarderà una delle app più popolari a mondo e in programma a fine mese, con tutte le anticipazioni del caso, ma oggi occorre trattare l'argomento in modo diverso essendo già in distribuzione uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi tempi per questa piattaforma. Proviamo ...

Come avere Spotify Premium Gratis su iOS : Spotify è una piattaforma di streaming musicale, che può contare su una libreria digitale di milioni di brani. Il download dell'app è gratuito, il servizio invece no. Esistono 2 tipi di abbonamento, uno free e l'altro Premium, ...

Spotify - la versione gratis offrirà presto più funzionalità : (Foto: Denys Prykhodov-Shutterstock) Che ci fossero novità in arrivo nel mondo di Spotify lo sapevamo già da qualche giorno: la società ha fissato un evento per il 24 di questo mese durante il quale secondo alcune indiscrezioni svelerà il suo primo prodotto hardware. Il gadget in questione (che potrebbe essere un’autoradio portatile connessa autonomamente in 4G) potrebbe però non essere l’unico oggetto degli annunci in programma tra ...

Tubeats app gratis alternativa a Spotify : caratteristiche e differenze : Da alcuni giorni è iniziata ufficialmente la corse alle alternative gratis a Spotify, con un focus particolare su Tubeats app. Sfruttando il momento che vede molti utenti in possesso di un account non regolare in procinto di essere espulsi dalla popolare piattaforma per ascoltare musica, alcune applicazioni fino a questo momento ignorate da tantissimi utenti pare stiano riscontrando in notevole successo. Quali sono le caratteristiche principali ...

Le migliori 5 alternative (gratis) a Spotify : Usare Spotify gratis comporta limitazioni di quantità e libertà, soprattutto da app, così molti utenti furbetti hanno utilizzato software che andavano ad aggirare i blocchi offrendo tutti i pro della versione a pagamento senza spendere un centesimo. Ma ora che queste applicazioni sono state bloccate, si è scatenato un vero (deprecabile) putiferio, con tantissimi utenti scrocconi che protestano. Al contempo, sono schizzati i valori di ricerca ...

Le tre migliori alternative a Spotify che non funziona : gratis o Deezer a pagamento : A partire da ieri in tanti stanno valutando nuove alternative a Spotify, possibilmente gratis e andando al dì là della soluzione Deezer che resta a pagamento. Il motivo? Come si poteva ampiamente prevedere, sono in arrivo le contromisure per chi ha scaricato l'applicazione in questione con un APK che permettesse di aggirare il pagamento. Facciamo dunque il punto della situazione, a partire dalle email che sono giunte a coloro che utilizzano il ...