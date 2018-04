blogo

: Spirit arriva su Super!: Mal e Thomas cantano la sigla - SerieTvserie : Spirit arriva su Super!: Mal e Thomas cantano la sigla - tvblogit : Spirit arriva su Super!: Mal e Thomas cantano la sigla - lwtastronomy : mio zio che arriva a casa mia con rino gaetano ad alto volume alle 7 del mattino : il mio spirit animal -

(Di martedì 24 aprile 2018) La serie animata, prodotta da DreamWorks Animation, sta perre in Italia. A partire da giugno, infatti, le storie legate al famoso "cavallo selvaggio" andranno in onda sul canaledel gruppo De Agostini Editore (canale 47 del digitale e 625 di Sky): si tratta di uno spin-off dell'omonimo lungometraggio uscito nelle sale cinematografiche nel 2002. DreamWorks e De Agostini hanno orchestrato anche una bella sorpresa per il Bel Paese: ladel cartone vanterà infatti un duetto davvero d'eccezione. Quarant'anni dopo il clamoroso successo internazionale di Furia (il "cavallo del west"), Mal tornerà a cantare unalegata ad una serie con protagonista un cavallo. Al fianco del 74enne inglese, ci sarà una nuova leva: l'appena 18enne, reduce dal successo di Amici e già volto del canale. prosegui la letturasu: Mal e...