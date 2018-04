Spiedini di topo al barbecue dei migranti Torino | anche nutrie arrosto sequestrate al

TORINO - Spiedini DI TOPO E NUTRIE ARROSTO AL MERCATO DI PORTA PALAZZO/ Gli ambulanti - "caso isolato : noi seri" : TORINO , in vendita SPIEDINI di TOPO , NUTRIE ARROSTO e pesce essiccato: denunciate tre nigeriane. La macabra scoperta effettuata dalla polizia municipale in PORTA PALAZZO (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Torino - Spiedini di topo e nutrie arrostite in vendita a Porta Palazzo : Multati alcuni nigeriani per la vendita non autorizzata delle nutrie e dei topi e denunciati per il pessimo stato di conservazione del cibo venduto al mercato di Porta Palazzo. Le nutrie venivano individuate sulle rive del Po e venivano proposte arrostite.Continua a leggere