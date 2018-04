Spettacoli | musica e incontri Al Centro Commerciale di Cavallino | inaugurazione del

Bungaro - Le previsioni della mia felicità 'L ho scritta per la nostra parte più fragile' - Musica - Spettacoli : NAPOLI - I pronostici non servono. 'Si può sfiorare la felicità ogni giorno. Amando la pioggia, quello che stai facendo o il sorriso di un amico. Ecco perché, anche se può sembrare una storia d'amore, ...

Avicii - la polizia dell'Oman esclude la morte per mano criminale - Musica - Spettacoli : Non c'è nessuna mano criminale dietro la morte di Avicii , il dj e produttore svedese deceduto ieri a Muscat, in Oman, a soli 28 anni. Sono state effettuate due autopsie sul corpo dell'artista e gli ...

Johnny Cash - 50 anni fa il suo live fuorilegge 'Gli uni accanto agli altri io e i ribelli' - Musica - Spettacoli : Si tratta di un concerto, ma le luci al neon resteranno accese, bianche e fastidiose, dalla prima all'ultima canzone. È un concerto, ma guardie armate stazionano a ogni uscio e pattugliano la sala. ...

'Avicii - eri un compositore brillante e uno spirito gentile' il cordoglio sui social - Musica - Spettacoli : A pochi minuti dalla notizia della morte di Avicii, musicista, dj e produttore, morto improvvisamente a soli 28 anni , sui social arrivano i primi messaggi di cordoglio. Dediche per un personaggio che,...

Gemitaiz - rapper incompreso 'Nei dischi serve intimità - non essere re del mondo' - Musica - Spettacoli : Si dice che il disco che porta il nome del cantante sia quello più personale, più intimo, più rappresentativo. Il rapper Gemitaiz, che nella vita si chiama Davide Luca, ha chiamato il suo terzo ...

Kendrick Lamar dritto fuori dal ghetto - è il primo rapper a conquistare il premio Pulitzer - Musica - Spettacoli : 'Una pietra miliare messa a segno per la capacità di raccontare l'esperienza afroamericana': con questa motivazione Kendrick Lamar è diventato il primo rapper a vincere il Pulitzer per la Musica. La ...

