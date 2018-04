Spazio & Tecnologia | l’astronauta Malerba | il futuro “è trasmettere dati a grandi

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) “Space Fibre è il: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tantiche devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questalo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. “Space Fibre consente lo scambio diad altissima velocita’, in un primo tempo ancora su rame ma in unprossimo anche su fibra ottica: stiamo parlando di una velocita’ di circa 10 gigabit al secondo, dieci volte superiore a quelle attuali.“. L'articolo, l’astronauta: il“èvelocità” Meteo Web.