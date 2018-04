Spagna | “basta con il turismo spazzatura” E Palma di Maiorca vieta l’affitto delle case

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Quest’estate trovare un posto letto adisarà più difficile. A partire da luglio chi è in possesso di un appartamento nella città, capoluogo dell’isola spagnola di, non potrà più affittarlo ai turisti. Il comune è il primo inad adottare un divieto di questo tipo, che risparmia soloindipendenti e chalet, a meno che si trovino in aree protette, vicino all’aeroporto o in zone industriali. La misura è stata decisa per contrastare gli affitti senza licenza, un fenomeno in crescita come risultato dagli studi condotti dall’amministrazione. Ma a pesare sono state anche le proteste dei residenti, stanchi del caos e della maleducazione dei turisti che ogni estate affollano l’isola creando vere e proprie zone franche come quella della località di Magaluf. Le analisi condotte dal comune, scrive El Pais, hanno rivelato che soltanto ...