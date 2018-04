Sotto sequestro mezzo quintale di frutti di mare in un ristorante

“Basta - dammi il cellulare”. A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del telefonino. E - Sotto gli occhi del padre - compie un gesto folle e sconsiderato. L’Italia a bocca aperta di fronte a questa storia dal finale ancora più assurdo : Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia ...

Ingroia - soldi e villa restano Sotto sequestro : il Riesame respinge l'istanza dell'ex pm : Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato il dissequestro del denaro e della villa dell'ex pm Antonio Ingroia, indagato per peculato. restano così sotto sequestro l'antico casale ristrutturato ...

Il sito anti bufale Butac è Sotto sequestro : (Immagine: Butac.it) La Polizia postale e delle comunicazioni ha posto sotto sequestro il sito Butac.it, così come disposto dalla procura di Bologna. Oggetto del contendere una querela relativa a un articolo pubblicato nel 2015 in cui veniva criticato l’operato di un oncologo che elogiava la medicina olistica. Michelangelo Coltelli, anima del sito di debunking, è stato contattato da NextQuotidiano e ha rilasciato una dichiarazione stringata: ...

SANT'ALBERTO - MALTRATTAMENTI SU ANZIANI : DUE ARRESTI/ Ultime notizie Ravenna - casa famiglia Sotto sequestro : SANT'ALBERTO, MALTRATTAMENTI e violenze su ANZIANI. Due ARRESTI in casa famiglia vicino Ravenna, e sarebbe stata anche sequestrata. Le Ultime notizie: donna legata a letto con catene(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Deiulemar - alla banca di Malta 363 milioni Sotto sequestro conservativo : TORRE DEL GRECO. sequestro conservativo per 363 milioni di euro ai danni della Bank of Valletta: il popolo degli obbligazionisti della Deiulemar compagnia di navigazione torna a sperare di riavere ...

Migranti - resta Sotto sequestro la Open Arms ma no al reato di associazione a delinquere : CATANIA - resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania ...

Gragnano - Sotto sequestro centro di bellezza abusivo. Denunciato il 54enne proprietario : Gli ultimi articoli di Cronaca Anacapri - Doppio arresto per droga, uno è di Lettere Terzigno - Femminicidio, oggi anche i funerali di Pasquale Vitiello. Il parroco: «E' il momento del silenzio» ...

Lettere - Sotto sequestro centro di bellezza abusivo. Denunciato il 54enne proprietario : Gli ultimi articoli di Cronaca Terzigno - Femminicidio, oggi anche i funerali di Pasquale Vitiello. Il parroco: «E' il momento del silenzio» Castellammare - Incidente stradale per due infermieri, uno ...

Per quali ragioni la nave di una Ong è Sotto sequestro a Catania : Un caso internazionale, quello del sequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che rimbalza tra Libia, Spagna e Italia. Ieri il provvedimento di sequestro della Procura di Catania che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, da parte dell'equipaggio che ha soccorso 218 migranti ci sarebbe stata una volontà di portare i migranti in ...

Anagni - scoperta discarica di rifiuti pericolosi : sito Sotto sequestro : rifiuti pericolosi stoccati a contatto con il suolo. scoperta ad Anagni, in Ciociaria, una discarica abusiva su un'area di circa tremila metri quadrati. I carabinieri l'hanno individuata in località ...