Sono donna e nera | il successo di Scandal mi ha reso più forte

Grande Fratello - coming out di Veronica : "Sto con una donna - ma non so se Sono lesbica. Ho una sessualità fluida" : Prime confidenze e rivelazioni all’interno della casa del Grande Fratello. Protagonisti Veronica e Angelo, che venerdì sera hanno a lungo parlato in giardino.Tema della discussione la sessualità dei due, con la ragazza che si è aperta in merito alla sua vita privata: “Io ho una sessualità fluida. Non ho detto di essere lesbica. Ho dichiarato che sto con una donna, ma mai che non sono stata con un ragazzo”. Una precisazione per lei ...

Donna uccisa - il marito 'Sono stato io' : ANSA, - BOLZANO, 20 APR - "Sono io l'assassino di mia moglie". E' quanto ha scritto in tedesco su un foglietto, trovato nella sua giacca, il marito della Donna di 57 anni trovata morta nella sua ...

Empoli - Donnarumma : 'Sono pronto per la Serie A' : L'attaccante dell'Empoli, Alfredo Donnarumma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'A Teramo giocavo in coppia con Lapadula . Lui è diverso da me, faceva della forza l'arma migliore, si smarcava molto bene e poi ha un gran sinistro. Ora Caputo attacca molto bene la ...

Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore : una donna è morta e e ci Sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.

Gigi Donnarumma - Mino Raiola lo offre ufficialmente al Psg. Ma davanti a lui ci Sono tre nomi : Prime manovre di mercato in casa Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As Mino Raiola avrebbe offerto al club francese, contattando ...

Milan - Donnarumma : 'La parata più importante. Il futuro? Sono tranquillo' : È una delle parate più belle della tua carriera? Ce la racconti? Si, sicuramente una delle più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino bisogna anticipare, perché Milik ...

«Sono un uomo di teatro - nato in un corpo di donna» : Ad esempio? Parlaci dei tuoi spettacoli. «Atopos è una compagnia formata perlopiù da persone transessuali. Portiamo in giro spettacoli dal taglio comico, grottesco, umoristico, tra cui ad esempio The ...

Al Bano e Loredana Lecciso si Sono lasciati/ Il ritorno con Romina Power è possibile? "Lei la donna ideale" : Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane, dando la loro versione dei fatti sulla rottura del loro longevo rapporto.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Amy Lee e la 'nuova vita' degli Evanescence : Ora Sono più autentica - più donna - più metal : Il nuovo album si chiama Synthesis e mostra un volto degli Evanescence finora sconosciuto: la tracklist vanta infatti due brani inediti e le loro migliori canzoni d'amore opportunamente rivisitate con ...

Adua Della Porta - la donna scomparsa a Parma - chiama e assicura : “Sono viva e sto bene” : La donna risultava scomparsa dallo scorso 28 febbraio. Dopo la recente dichiarazione Della mamma a Pomeriggio 5, Adua si è fatta risentire e ha osservato che "non mi ha ammazzato nessuno, il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex non mi ha ucciso".Continua a leggere

Ospedali a misura di donna nel Lazio : ecco quali Sono le strutture che hanno ottenuto i bollini rosa : Ospedali a misura di donna nel Lazio: ecco quali sono le strutture che hanno ottenuto i bollini rosa The post Ospedali a misura di donna nel Lazio: ecco quali sono le strutture che hanno ottenuto i bollini rosa appeared first on PinkRoma.

Il tunisino ricercato : 'Non Sono terrorista - una donna mi ha incastrato' Video : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia. Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei media italiani ed internazionali, ma in to si è rivelata essere una vera e propria '#Fake News'. Difatti il sospetto terrorista, il 41enne Atef Mathlouthi, è recentemente uscito alla scoperto e ha confermato di non essere un militante ...

San Bruno - donna spara davanti al quartier generale di YouTube : "Ci Sono persone ferite" : Spari nei pressi del quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico: ci Sono dei...