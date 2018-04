Sole | vento e pioggia | le acconciature ideali secondo il meteo

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) «Si prevedono ampie schiarite miste a precipitazioni e venti di Scirocco da qui alla prossima settimana.» Quante volte abbiamo sentito queste parole? E quante volte ci troviamo ad aprire i siti delle previsioni del tempo per controllare il, magari in vista di un giorno importante, un ponte o weekend lungo da trascorrere via dalla città per il quale desidereremmo solo? LEGGI ANCHECapelli super star, ristrutturazione di primavera Tante. E non solo per capire che cosa indossare, ma anche per cercare l’acconciatura più adatta al clima imperante. Perché se le prime giornate di primavera liberano la nostra fantasia in tema di raccolti e hair look, quando ad imperversare sono, umidità incalzante,e il solleone di agosto, le cose cambiano. LEGGI ANCHECapelli. I consigli per proteggerli dal freddo Ogni situazione climatica, infatti, ha effetti diversi sulle nostre ...