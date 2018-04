Smog | in Lombardia niente bollo per 3 anni a chi rottama la vecchia auto

Smog : Regione Lombardia - no bollo per tre anni per chi rottama vecchia auto : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni". E' l'iniziativa ricordata dall'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Lombardia,