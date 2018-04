SLA | l’attività fisica intensa potrebbe essere collegata ad un rischio maggiore di

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) La SLA (sclerosi laterale amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa progressiva e fatale per la quale non esistono ancora delle cure. La genetica rappresenta uno dei fattori principali, ma è stato suggerito anche il ruolo dei fattori ambientali, inclusa. I ricercatori hanno confrontato lo stile di vita di 1.557 adulti di Italia, Irlanda e Olanda, con un’età media di 65 anni, che avevano appena ricevuto una diagnosi di SLA, con lo stile di vita di 2.922 adulti della stessa età che non avevano la malattia. L’analisi dei dati ha dimostrato cheera associata ad undi SLA, dopo avere tenuto in considerazione fattori potenzialmente influenti, come età, sesso, fumo, consumo di alcol e altre potenziali esposizioni sul posto di lavoro. L’aumento delera del 6% per le attività svolte nel tempo libero, del 7% per le attività ...