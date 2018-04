gigilotto

: Sistemi MillionDAY: matrice sistema ridotto di 8 numeri a G4 - GiGi_Lotto : Sistemi MillionDAY: matrice sistema ridotto di 8 numeri a G4 - Super_SIstemi : A breve nuovo aggiornamento sistemi millionday -

(Di martedì 24 aprile 2018), laproposta mette in gioco 8a garanzia del quattro, sviluppato in 5 colonne di cinque, laè una tabella formata da elementici disposti per righe orizzontali e colonne verticali, in questo caso per iridotti, già sviluppati con algoritmi ottimizzati che garantiscono di ottenere il miglior rapportoin … L'articolodi 8a G4 proviene da GiGi Lotto.