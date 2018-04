Siria | nel 2014 Svizzera autorizzò esportazione alcool isopropilico

Siria - scoperta fossa comune nell’ex capitale dell’Isis : “Ci sono almeno 200 corpi” : La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio a Raqqa, vicino all'ospedale in cui i combattenti del Califfato si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell'ottobre del 2017 dalle forze occidentali.Continua a leggere

Siria - la Russia esorta l'Occidente a non interferire nelle indagini sull'attacco chimico - : "Causa indignazione l'incessante e deliberata distorsione della realtà, che abbonda nelle dichiarazioni dei funzionari di un certo numero di paesi occidentali", ha detto la Zakharova, riferendosi in ...

Tre aziende hanno venduto 96 tonnellate di alcol alla Siria : “Lo hanno usato per le armi chimiche” : Secondo la rivista Knack e Syrian Archive, tre aziende belghe hanno esportato in Siria 96 tonnellate di isopropanolo, un materiale chimico “a duplice uso” che potrebbe essere stato usato per la fabbricazione del sarin, il micidiale gas nervino utilizzato nel corso della guerra.Continua a leggere

Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella : Poteva sbloccare qualcosa e invece ha lasciato lo status quo, che molti in Transatlantico chiamano "palude". Il dibattito nelle Aule parlamentari è dedicato alla Siria ma l'attenzione di tutti, dentro e fuori dall'emiciclo, è rivolta alle vicende del governo. Eppure gli interventi dei gruppi parlamentari, che hanno fatto seguito all'informativa di Paolo Gentiloni, non hanno fornito nuove indicazioni di lavoro al presidente Sergio ...

Siria : nella notte raid israeliani sulla regione di Homs. Tel Aviv smentisce : L'esercito Siriano ha annunciato alle ore 1:10 circa (Ora di Damasco), che l'aviazione israeliana ha sparato diversi missili verso la base aerea di Shay'rat e nell'area circostante del Governatorato di Homs, secondo quanto riportato dall'agenzia Al-Masdar in nottata.Secondo le dichiarazioni raccolte, la Difesa aerea Siriana sarebbe riuscita a intercettare molti dei missili, ma non è stato detto se gli israeliani abbiano messo a segno o meno dei ...

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

Siria : Alfano - Usa restino nel negoziato : LUSSEMBURGO, 16 APR - "Non possiamo esimerci dal ricordare che non esiste una via militare alla soluzione della crisi e che dobbiamo avere una strategia politica. È di fondamentale importanza tenere Washington agganciata al processo negoziale a guida Onu e in questa prospettiva dobbiamo anche continuare a tenere aperto un dialogo con i principali ...

BENEDETTO XVI 91 ANNI DEL PAPA EMERITO/ Quando nel 2012 Ratzinger disse “aiutare la Siria prima che sia tardi” : Compleanno di BENEDETTO XVI, i 91 ANNI di PAPA Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:25:00 GMT)

Napoli - sottomarino nucleare Usa nel porto/ Ultime notizie : usato per attacco in Siria - de Magistris protesta : Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Sottomarino nucleare Usa nel Golfo di Napoli - ha lanciato missili in Siria. De Magistris : «Non accada più» : Il nostro è un atto con valenza istituzionale e politica e spetta ad altre autorità tradurre in atti efficaci la volontà politica e istituzionale manifestata dalla città'. De Magistris ha affermato: '...

Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria : "Siamo area denuclearizzata" : La protesta del sindaco all'ammiraglio Faraone per la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner