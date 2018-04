SINDACATI E POLITICA Le battaglie che portano la Cgil nella braccia dei 5 Stelle

La voce della Politica Documento unico dei SINDACATI Cgil Cisl Uil sulla sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...

SINDACATI E POLITICA/ Il ponte possibile tra Lega-M5s e Cgil-Cisl-Uil : Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero governare insieme e puntare a un taglio delle tasse che, insieme al lavoro, rappresenterebbe un ponte con i SINDACATI. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:07:00 GMT)

SINDACATI E POLITICA/ Così Cgil - Cisl e Uil possono 'svoltare' - insieme al Governo - : In un Paese profondamente mutato dal punto di vista del sentimento politico i SINDACATI possono ancora svolgere un ruolo importante.

SINDACATI E POLITICA/ Le novità nell'accordo raggiunto tra Confindustria - Cgil - Cisl e Uil : La trattativa tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil in merito all'accordo generale è volta al termine. Il 9 marzo potrebbe essere siglata l'intesa. Il commento di GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:07:00 GMT)

Cida : 'Accordo Confindustria-SINDACATI è messaggio a politica' : Roma, 28 feb. , Adnkronos/Labitalia, 'Un segnale positivo per le aziende, per il futuro delle relazioni industriali e per la competitività della nostra economia; ma anche un messaggio alla politica per dimostrare che solo la via del dialogo e del confronto porta a risultati concreti e condivisi'. Così Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida, la ...

SINDACATI E POLITICA/ La crisi della rappresentanza e la chimica 5.0 : Ancora non si è arrivati alla firma dell'accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Intanto nel settore dei chimici si registra un'importante innovazione. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:06:00 GMT)