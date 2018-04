Simone Coccia Colaiuta figlio ed ex moglie | la vita privata del concorrente del GF 15

gossippiu

: Una busta gialla gialla gialla, dei messaggi caldi caldi caldi, Simone Coccia e Lucia Bramieri... ?? Serve altro?… - GrandeFratello : Una busta gialla gialla gialla, dei messaggi caldi caldi caldi, Simone Coccia e Lucia Bramieri... ?? Serve altro?… - GrandeFratello : Nei messaggi scambiati tra Simone Coccia e Lucia Bramieri ci sono anche delle domande particolari... ... ?? #GF15 - LaRmosciata : @antrace2 Simone coccia è stanlio ....altro che 'il più bello d'Italia' ??#pomeriggio5 -

(Di martedì 24 aprile 2018)ha un: la sua exsi chiama Barbara Ippoliti e la loro relazione è terminata un bel po' di anni fa, ma questo non ha influito sul rapporto cheha col. Nonostante questo, in passato ci sono stati dei disguidi tra i due ex coniugi e forse ne parlerà nelle prossime settimane al Grande Fratello 2018; d'altronde, se è vero che nella Casa tutto è amplificato e si arriva a fare i conti con il passato, e a raccontarsi con qualche altro, alloraparlerà della sua, passata e presente. È ormai noto che ildel GF 15 ha una relazione da quattro anni con la politica Stefania Pezzopane, anche lei con un matrimonio alle spalle, ma ha vissuto una relazione con Barbara da cui è nato suoe la sua exsi sono lasciati circa tredici anni fa e sul loro matrimonio non si sa molto in realtà, magari ...