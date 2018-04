Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - L'aula dell'Assemblea regionale Siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l'aula, presieduta dal Presidente vicario dell'Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli a

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria (2) : (AdnKronos) – In particolare sono stati stralciati gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, “in quanto presentano profili di incostituzionalità”, spiega la Presidenza dell’Ars. Ma anche “l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di legge organico da approvare con procedura rinforzata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ars, in ossequio ...

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – L’aula dell’Assemblea regionale Siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l’aula, presieduta dal Presidente vicario dell’Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli articoli stralciati dei 120 approvati in Commissione Bilancio. Di Mauro ha anche annunciato che il termine per gli ...

Sicilia : al via seduta Ars per incardinare finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Dopo numerosi rinvii è iniziata la seduta all’Assemblea regionale Siciliana per incardinare la manovra finanziaria che deve essere approvata entro il 29 aprile. A prendere per primo la parola è stato il Presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona. Molto critico il deputato Luigi Sunseri del M5S: “Siamo in enorme ritardo, e oggi ci troviamo una legge di stabilitò che è ...

Sicilia : Ars - aula rinviata a domani per incardinare Finanziaria : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Nuovo rinvio all’Assemblea regionale Siciliana per incardinare le legge Finanziaria che deve essere approvata entro fine aprile. La seduta per l’esame preliminare dei 120 articoli, 85 in più rispetto ai 35 originari proposti dal governo, era prevista in un primo momento per le 12 di oggi, poi è stata rinviata alle 20 e poco fa il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, dopo una seduta lampo ...

Sicilia - mancano i documenti della Finanziaria : ennesima seduta lampo. Micciché : “All’Ars nuove assunzioni” : La Finanziaria non è ancora arrivata e il presidente dell’Assemblea regionale è costretto a rinviare l’ennesima seduta. Poi ne approfitta per rilanciare la sua proposta: a Palazzo dei Normanni servono nuove assunzioni. ennesima seduta lampo a Sala d’Ercole dove il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha aperto e immediatamente chiuso l’aula rinviandola alle 20 di stasera. Il motivo? La legge Finanziaria, che dovrebbe essere ...

Sicilia : Ars sopprime i D6 - Miccichè 'risparmi per oltre 2mln' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Soppressi i contratti D6 all'Ars. A deciderlo è stato il Consiglio di Presidenza riunitosi questa mattina e che ha stabilito di far decadere i contratti con i quali i gruppi parlamentari avevano assegnato incarichi a tempo determinato a circa 80 persone. Una decisione

Sicilia : via libera Commissione Ars a bilancio - ora finanziaria : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostanzialmente terminato l'esame del bilancio, andiamo avanti con la finanziaria". Così l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao durante una pausa dei lavori della Commissione bilancio dell'Ars che sta esaminando i documenti contabili. I lavori ripren