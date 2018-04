SiAmo Afrin | mobilitazione per aiutare i profughi siriani che hanno

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la raccolta fondi per Afrin. L’appello di Zerocalcare : “Ecco cosa posSiAmo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...