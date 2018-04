Sharp Objects | la nuova serie tv di HBO promette bene

Sharp Objects - il teaser della nuova miniserie Hbo : A quasi un anno dal debutto di Big Little Lies, una serie divenuta un successo strepitoso e già avviata a una seconda stagione ricca di star di Hollywood, Hbo ci riprova con una miniserie per molti versi simile: Sharp Objects, infatti, è una nuova produzione anch’essa tratta da un libro, l’omonimo romanzo di Gillian Flynn, e che sarà diretta dallo stesso regista, Jean-Marc Vallée. In queste ore è stato diffuso il primo teaser che ci ...