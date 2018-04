Sette casi storici raccontano che la vita da terzo royal baby non è sempre rose e fiori

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018) La storia deigeniti regali non è. All'indomani della nascita del, ce lo ricorda il britannico Daily Mail, ripercorrendo ladieredi d'eccellenza.1. La principessa sposata per scommessaLa principessa Mary (1897–1965) è stata terza tra i figli, ed unica femmina, di re Giorgio V e della regina Mary. Non aspirò mai al trono, in quanto nacque prima che la legge sulla primogenitura fosse cambiata. Schiacciata dalla personalità e dal ruolo dei fratelli maschi, rimase nell'ombra e si narra che, una volta giunta in età da matrimonio, ella non avrebbe voluto sposare Lord Lascelles e che furono i suoi genitori a spingerla ad un matrimonio combinato, e che Lascelles le fece la sua proposta dopo una scommessa al suo club. Suo fratello il Principe di Galles, poi salito al trono come Edoardo VIII si disse ...