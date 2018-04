Sesso | ecco la differenza di libido tra uomini e donne

Sesso : luci e ombre sul nuovo maschio - ecco le “500 scuse per fare l’amore” : Per il 62% dei maschi italici a letto la priorità è la soddisfazione della donna e l’attenzione alle sue esigenze; l’83% apprezza una donna intraprendente, e il 77% ritiene che si possa rimanere virili anche nelle coccole. Essere gentile, affettuoso, amorevole e rispettoso pesa decisamente più che essere passionale e dare sicurezza (45% vs 12%). Nella ricerca sulla nuova identità sessuale maschile*, condotta con il supporto di IBSA Farmaceutici ...

Sesso - non farlo fa male alla salute : ecco come : Non fare Sesso incide sulla salute, delle donne ma soprattutto degli uomini. E’ quanto emerge da un’indagine britannica sugli studi più recenti in materia, che sembra smentire l’adagio del celebre film ‘Niente Sesso siamo inglesi’. Secondo la statistica, infatti, ogni suddito di Sua Maestà totalizzerebbe in media 5.800 rapporti nella vita. Inoltre, andare costantemente ‘in bianco’ aumenterebbe il rischio ...

Lombardia - Fontana presenta la sua nuova giunta : ecco i nomi di asSessori e sottosegretari : Nato il 15 settembre 1962 a Saronno, laureato in Economia e Commercio all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e' stato presidente del Consiglio di Regione Lombardia della X legislatura. ...

SICILIA - SGARBI SI DIMETTE DA ASSessoRE AI BENI CULTURALI/ "Musumeci è un gran maleducato" : ecco il successore : SICILIA, SGARBI si DIMETTE da ASSESSORE ai BENI CULTURALI: rottura con il governatore Musumeci, definito dal critico d'arte "un gran maleducato". SGARBI indica il nome del suo successore..(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Zingaretti vara la nuova giunta : ecco chi sono gli asSessori della Regione : di Simone Canettieri Nicola Zingaretti ha varato la giunta, con tre giorni di anticipo rispetto ai piani. Il vice sarà Massimiliano Smeriglio , Formazione, . Al Bilancio è stata confermata Alessandra ...

Cambia Sesso per andare prima in pensione : ecco dove è successo Video : Sospetti e polemiche in #Argentina per il caso dell'impiegato che ha deciso di Cambiare #sesso. In molti sospettano che la decisione di Sergio Lazarovich [Video] sia stata dettata da motivi di opportunita' visto che le donne nel paese sudamericano vanno in #pensione con cinque anni di anticipo. Il contabile ha 60 anni ed è un impiegato storico dell'Afip de Salta ed ha spiazzato colleghi ed amici quando ha comunicato di aver mutato il nome da ...

Ecco perché le coppie (normali) smettono di fare Sesso. Le principali ragioni sono 5 ma non tutti le conoscono… Niente da dire? : All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se Niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e ...

Scuola - Lega : ‘Ecco il nostro programma : studenti rispettino superiori di Sesso femminile’ : In merito alla possibile ascesa della Lega di Matteo Salvini al Governo, (con chi resta ancora da vedere…) è interessante dare un’occhiata ad alcuni punti contenuti nella ‘Rivoluzione del buonsenso’, il documento riguardante il programma di Governo del partito del Carroccio. Per quanto riguarda la Scuola, sono diversi i punti toccati dal documento leghista. Vediamo alcuni aspetti […] L'articolo Scuola, Lega: ...

Il 14 marzo è stata la giornata del Sesso orale : ecco i pro e i contro : In America è stato organizzato il 14 marzo scorso la giornata mondiale del sesso orale, ovvero l'International Steak and Blow Job Day. Questa iniziativa, nata negli Stati Uniti, è nata per comprendere quali sono i benefici ma anche i rischi di questa usanza sessuale. Per chi è solito praticare questa pratica è stato dimostrato che la creazione di endorfine, sia per chi lo pratica sia per chi lo riceve, è capace di ridurre in tempi stretti ...

“Il Sesso con Angela…”. Ah. Paolo Crivellin sbrodola tutto. La sua è stata la scelta più sofferta a Uomini e Donne. Mesi di suspance e poi… Ecco che è successo durante la loro prima volta : Ad oggi, a Uomini e Donne, la scelta di Paolo Crivellin è stata la più sofferta. Non è passato poi così tanto tempo da quando, finalmente, il tronista ex single di Temptation Island è arrivato a una conclusione. Erano i primi di febbraio scorso. Habemus coppiam: Paolo ha deciso di voler conoscere meglio Angela, non Marianna. scelta sofferta, sì, ma anche diversa dalle altre: Paolo ha portato le due corteggiatrici in una villa dove sono ...

Isola - Francesco Monte e Paola Di Benedetto : la prima foto insieme. Hanno fatto Sesso? Ecco l'indizio : Leggo. Paola Di Benedetto, archiviata l'avventura all'Isola dei Famosi, è rientrata in Italia. E subito dopo la diretta di ieri sera, potrebbe essere scattata la passione con...

Oroscopo e Sesso : ecco quali sono i segni che fanno scintille a letto : L'empatia sessuale è quell'intesa perfetta, eroticamente parlando, che permette rapporti sessuali strepitosi, e, quando presente, viene considerata quasi un dono divino, una grazia ricevuta, per aver avuto la fortuna di incontrare un partner con il quale l' eccitazione sessuale raggiunge i massimi l

Festa della donna : ecco le leggi che hanno stravolto positivamente il gentil Sesso : Di strada le donne ne han fatta tanta per raggiungere alcuni traguardi, forse impensabili sino ad alcuni anni prima. Molte sono le leggi che hanno stravolto positivamente la vita del gentil sesso ed è doveroso ripercorrerle in occasione della Festa della donna. Tra le più importanti vi è certamente il diritto di voto (1945-46). Un decreto del 45 ha introdotto il diritto di voto per le donne maggiorenni oltre i 21 anni), un altro decreto del 46 ...