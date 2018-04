Serie C | il Salento risponde a Catania -Trapani | prevendita pazzesca | i numeri

Blastingnews

: Lupiae Team Salento si congeda dal suo pubblico con la decima vittoria - LeccePrima : Lupiae Team Salento si congeda dal suo pubblico con la decima vittoria - Leccezionaleit : Serie B, si decidono date e diritti tv - nandupopusss : Basket in carrozzina, Serie B: la Lupiae Team Salento si congeda dal proprio pubblico mettendo a segno la decima vi… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il Lecce non è mai stato così vicino alla promozione, da quando, a causa di questioni extra- calcistiche è stato retrocesso d'ufficio inC. I giallorossi sono arrivati per due volte in finale play off negli scorsi anni, ma non avevano mai accarezzato come stavolta la possibilità di arrivare a giocarsi la promozione diretta alla penultima gara della regular season diC. I tifosi salentini lo sanno bene e già dalle prime ore di stamattina hanno invaso i botteghini: per l'affluenza assolutamente superiore alla media, si sono anche registrati dei problemi tecnici con alcuni terminal che si sono bloccati durante l'emissione dei tagliandi. Lecce- Paganese:impressionante per il match diC Visti iche sta già facendo registrare la, la società giallorossa sta pensando di richiedere l'ampliamento della capienza del "Via del mare" da 20 mila a 24- 25 ...