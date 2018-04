Senegalese clandestino aggredisce tre persone

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Ha fatto irruzione in un panificio all'alba, senza motivo e con furia, e ha aggredito tre. Per bloccarlo ci sono volute ben sette pattuglie dei carabinieri. L'uomo, un38enne pluripregiudicato e, è stato arrestato con non poca fatica dai militari.È successo ieri intorno alle 5.30. Lo straniero è entrato in una panetteria di via Scoglio di Quarto, in zona Navigli. Era a torso nudo e in evidente stato di alterazione, quindi il titolare del locale gli ha chiesto di uscire. Secondo quanto riferito ai militari dallepresenti, a quel punto il 38enne ha dato in escandescenze e ha afferrato una bottiglia dal bancone, lanciandola contro un cliente. Poi ha preso un coccio sempre di bottiglia da un cestino e ha aggredito il proprietario del panificio, provocandogli una profonda ferita alla mano sinistra. Un altro cliente è stato colpito al gomito con una ...