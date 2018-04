Sempre grave l' anziano accoltellato a Budoia

“È straziante”. Grave lutto per Gemma Galgani. La dama del trono over racconta il suo terribile dramma. Sui social il messaggio che ha commosso tutti : “Ti penso Sempre…” : Recentemente la Galgani ha pubblicato un commovente messaggio social con il quale ha voluto salutare la scomparsa di una persona a lei molto cara, non riuscendo a trattenere la tristezza. tutti i numerosi fan della dama hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza a Gemma. La dama ha scritto dalla propria pagina Facebook: “Maria Cristina Renna , non puoi averci lasciati cosi all’improvviso! È inaccettabile….ti aspetteranno tutti ...

FIRENZE - PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRESTATO/ Ultime notizie : grave bimba di 17 mesi - "piangeva Sempre" : FIRENZE, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO. A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - non è finita : 'Così lo ricorderete per Sempre - sarà immortale' Video : Una nuova iniziativa è stata caldamente sollecitata per ricordare e rendere un ulteriore omaggio al compianto conduttore televisivo #Fabrizio Frizzi: gli studi dove ogni giorno vengono registrati i programmi Rai quali l’Eredita' e molti altri, potrebbero ben presto diventare Centri di produzione Rai Fabrizio Frizzi, ovvero potrebbero essere intitolati proprio al presentatore gentile dal sorriso contagioso. L'iniziativa dell'Associazione Rai Bene ...

Salvini su Berlusconi : 'Sei fuori dai giochi' - Sempre più vicino a Di Maio Video : Durante le ultime consultazioni tutti i leader dei partiti politici si sono avvicendati alla soglia del Quirinale per parlare direttamente al capo dello Stato riguardo le loro posizioni, in modo che Mattarella possa prendere una decisione sulla formazione del nuovo governo. Durante le consultazioni però qualcosa non è andato come se lo aspettava #Salvini, il suo alleato #Berlusconi ha esternato commenti su Di Maio che non sono piaciuti alla ...

Sondaggio dopo un mese da elezioni 4 marzo : Movimento 5 Stelle Sempre più votato Video : A distanza di un mese dalle votazioni del 4 marzo del 2018 un nuovo Sondaggio, quello di Demopolis per Otto e Mezzo di La7, fornisce delle informazioni sui nuovi scenari che si potrebbero delineare se si dovesse tornare a votare. I due partiti che ne uscirebbero vincitori e più forti sarebbero il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Indeboliti tutti gli altri. Vediamo nel dettaglio. Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo: ...

Grave lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva Sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Torino- Fiorentina è Sempre una partita speciale Video : Domenica alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino, andra' di scena Torino-#Fiorentina, una partita, ma allo stesso tempo un gran momento di festa, visto il rispetto tra le due tifoserie. Quello tra le due squadre è il gemellaggio più longevo del calcio italiano, risalente addirittura agli anni '60. Quello di domenica, purtroppo, più che una festa sara' un momento di grande unione tra le due, dove i tifosi granata si mescoleranno per star vicini ...

I robot Sempre più diffusi anche in Italia Video : La crescita dell'occupazione non si registra solo nelle cosiddette attivita' lavorative tradizionali [Video]. sempre più spesso al fianco dei #Lavoratori umani si trovano infatti lavoratori #robot, intenti in attivita' che una volta erano assegnate a noi. D'altra parte, il costante sviluppo della tecnologia consente gia' oggi di destinare alle macchine compiti che fino a pochi anni fa erano assoluto dominio delle persone. Tanto che i nuovi ...

Deontay Wilder è Sempre senza freni : 'Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio' Video : Dopo aver fatto parlare i pugni nella difesa del titolo mondiale dei #pesi massimi versione WBC in cui ha messo K.O Luis Ortiz [Video] in 10 round, Deontay Wilder riprende ad attaccare Anthony Joshua. Il 'grande match' tra le due star della categoria regina della #boxe potrebbe svolgersi a dicembre, stando alle dichiarazioni di Eddie Hearn che risalgono a poco meno di due mesi fa, ma secondo Wilder il potente manager di Joshua fara' di tutto per ...