Se Montalbano polverizza il «Grande Fratello 15»

(Di martedì 24 aprile 2018) Una Caporetto. Tale è stata, nella gara all’Auditel, la seconda puntata del15. Il reality Mediaset, che lunedì sera le ha provate tutte per mantenere vivo lo show, si è fermato al cospetto di. Che, seppure in replica, è riuscito a conquistare la prima serata. LEGGI ANCHE«Il Commissario», successo senza fine La fiction Rai, con l’episodio intitolato Il Gioco delle Tre Carte, ha fatto suo il 27,11% di share, inchiodando ai teleschermi circa 6 milioni 385 mila spettatori. Il doppio, quasi, di quanto fatto da Barbara D’Urso che, con quel suo Gf mezzo vip mezzo nip, ha saputo convincere «solo» 3 milioni 479 mila individui. Se isolato, il dato del reality, pari al 20,95% dell’Auditel, non sarebbe nemmeno tanto male. https://twitter.com//status/988504731428442112 La D’Urso, come scritto a chiare lettere su Twitter, sarebbe riuscita a ...