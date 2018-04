Se Grasso si rimangia il premio antimafia al Cav

ilgiornale

: @Ariachetira il grasso che si rimangia il premio, poveraccio - linetta53 : @Ariachetira il grasso che si rimangia il premio, poveraccio -

(Di martedì 24 aprile 2018) Precisa, ma in fondo conferma. Smentisce, però ribadisce. Dice che giammai lui disse, e rimanda all'audio, ma quell'audio invece dice che, ahilui, al fatidico quesito: "speciale per la lotta alla mafia a Berlusconi?" lo sventurato (sempre lui) rispose "Sì". A Berlusconi. E pure all'allora Guardasigilli Alfano.Povero Pietro, all'epoca procuratore nazionale, poi presidente del Senato Pd, e ora senatore e leader di Leu. Quella voce dal sen fuggita ai microfoni della Zanzara in un dì di maggio del 2012 lo perseguita. La storia delche persino l'espertoavrebbe attribuito al Cavaliere per il sostegno legislativo in tema di sequestro dei beni dato è ritornata in auge in questi giorni. L'hanno citata ieri, sul Giornale, Roberto Maroni e Renato Schifani, entrambi intervistati sull'attivitàdei governi Berlusconi, altro che pressioni dei ...